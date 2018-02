A terra col volto tumefatto: pestato nel parcheggio del centro commerciale

Gli agenti della polizia locale di Brescia lo hanno trovato riverso a terra nel parcheggio del complesso commerciale Redona, che ospita parecchi locali notturni: il volto coperto di lividi e parecchio alcol in corpo. La chiamata al 112 è scattata attorno alle 3.30 di sabato notte da via Vergnano: sul posto si sono precipitate due ambulanze.

Il giovane, un 28enne di origine moldava, è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Città di Brescia per le cure del caso. Le due condizioni sono apparse meno gravi di quanto temuto in un primo momento: avrebbe rimediato una forte trauma all'occhio e al naso, ma non avrebbe riportato fratture ed è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.

Sprovvisto di documenti, è stato accompagnato al comando di via Donegani per essere identificato. Agli agenti ha raccontato di essere stato picchiato da un connazionale, senza però specificare la ragione della brutale aggressione. L'ipotesi più probabile è che sia trattato di un regolamento di conti per questioni legate allo spaccio di droga.