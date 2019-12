Rapina al parco pubblico: donna scaraventata a terra nell'indifferenza della gente

Accerchiata, trascinata per la sciarpa, scippata e scaraventata a terra. Questo è quanto accaduto a una 67enne bresciana lunedì sera, verso le 19, mentre rincasava. Una sequenza messa nera su bianco nella denuncia sporta in Questura e impressa nella memoria della vittima.

Succede al parco Guidi di via Panigada a Fiumicello. L'episodio di cronaca è rimbalzato anche nei gruppi Facebook del quartiere cittadino, raccontato in un post dalla figlia dell'anziana vittima. La 67enne, dopo essersi rialzata, ha infatti chiesto aiuto alla figlia, che abita poco lontano ed è immediatamente accorsa sul posto. Scattata la chiamata al 112, sono arrivati i poliziotti del reparto volanti e l'ambulanza. Per l'anziana, per fortuna, nulla di grave: contusioni e ferite giudicate guaribili in una decina di giorni.

Ma resta lo shock e anche la rabbia, per l'indifferenza mostrata da chi avrebbe visto. "Una coppia di signori in giro col cagnolino ha assistito a tutta la scena - scrive la figlia della vittima su Facebook -. Quando mia madre è riuscita ad alzarsi, ha chiesto il perché non avessero almeno detto qualcosa, loro hanno risposto na che non avevano visto nulla, l'importante è che lei era in piedi ".

I banditi, avrebbero agito in 4, si sarebbero impossessati della borsa della 67enne - contenente documenti, chiavi e pochi contanti - per poi salire a bordo di un'auto e fuggire, lasciando l'anziana a terra.

La vicenda ha suscitato parecchio clamore e preoccupazione nella zona, riportando al centro dell'attenzione il tema della sicurezza. Sulla questione è intervenuto anche Ruggero Flora, presidente del consiglio di quartiere: oltre ad esprime solidarietà alla famiglia della vittima, sempre su Facebook, ha fatto sapere che il consiglio "Si muoverà per chiedere alla Polizia Locale di intensificare la sorveglianza dei parchi e delle zone più a rischio".