Dalle valli alla pianura, Brescia si risveglia sotto la neve

La neve doveva arrivare, è arrivata: da nevischio a fiocchi veri e propri, anche in pianura. Le previsioni non sbagliano, almeno stavolta: la bianca dal cielo cade anche in pianura. Si dice che sopra i 400 metri d'altitudine abbia già attaccato, o stia attaccando. I fiocchi intanto cadono in città, e un po' in tutta la provincia: sembrano esenti, almeno per ora, le località del Garda più vicine al lago, e al suo tiepido microclima.

La situazione

Come riporta 3bmeteo.com, la neve (con fiocchi a tratti) si è fatta vedere già nella notte, fino alla pianura, sia nel basso Piemonte, nell'Emilia centro-occidentale e nella Lombardia orientale. Nelle prossime ore sono attesi miglioramenti in tutto il Nord, fino al Triveneto. Al Centro qualche fiocco anche sull'Appennino, ma sopra i 1.000 metri.

Da giovedì sera sono attesi dei peggioramenti. Nella notte, scrive ancora 3bmeteo, “precipitazioni in intensificazione fin dalle primissime ore della giornata, e in successivo trasferimento al Nord-est: fenomeni quindi su Valle d'Aosta, Piemonte, Ovest Lombardia e Liguria, neve in genere in collina ma a tratti non esclusa in pianura (o mista a pioggia) su Piemonte, Lombardia, Emilia, alta pianura e pedemontana veneta, alta pianura e pedemontana friulana”.

La perturbazione di venerdì porterà anche forti venti e temperature ancora gelide: tornerà il sole, invece, nel fine settimana, e temperature in lieve rialzo. Per quanto riguarda la prima nevicata della stagione, giovedì, dovrebbe continuare per tutta la mattina.