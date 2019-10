Maxi operazione della Finanza: 32 arresti, oltre 150 chili di droga sequestrati

Una montagna di droga, che una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 6 milioni di euro. Cifre da capogiro, quelle dell’operazione ‘Sottosopra', condotta dalla Guardia di Finanza di Brescia e coordinata dalla Procura di Bergamo.

In tutto, nelle mani delle Fiamme Gialle sono finiti 157 chilogrammi di stupefacenti: cocaina, hashish e marijuana. Blitz e arresti sono scattati nelle scorse ore nel Bresciano, nella Bergamasca e nelle province di Monza, Reggio Emilia e Bolzano. In manette sono finite ben 32 persone, per lo più di nazionalità albanese.

La droga, stando alle prime informazioni trapelate, arrivava dall'Albania, dalla Spagna e dall'Olanda e serviva a rifornire le piazze del Nord Italia.