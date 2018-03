Chiude l'auto lasciando all'interno le chiavi, e il figlio

Ha semplicemente accostato lo sportellone facendo scattare la chiusura centralizzata. Poi, si è accorta che le chiavi erano rimaste sul sedile, accanto al seggiolino con dentro il bimbo di un anno.

È successo ieri mattina in città, in via XX Settembre, non distante dal monumento di Giuseppe Zanardelli. La giovane mamma prima di disperarsi ha chiamato i Vigili del fuoco. Intervenuti, hanno agevolmente aperto la vettura senza danneggiarla, restituendo il bambino alla madre. Tutto si è risolto in pochi minuti, lunghissimi però per la donna.