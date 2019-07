Minaccia di buttare moglie e figlia dal balcone: arrestato dopo anni di violenze

Un incubo cominciato poco dopo il giorno delle nozze, fatto di botte, minacce, insulti e continue umiliazioni. A mettere fine alla brutale routine di pestaggi e vessazioni ci ha pensato la figlia adolescente della coppia: pure lei veniva picchiata e maltratta dal padre, un 64enne bresciano.



La chiamata ai carabinieri risale allo scorso febbraio: il giorno in cui la città festeggiava San Faustino, l'uomo, ubriaco fradicio, aveva spintonato moglie e figlia verso il balcone di casa, minacciando di buttarle in strada. È stato allora che la ragazzina, di soli 15 anni, ha trovato il coraggio per chiedere aiuto e per il 64enne sono scattate le manette.

Botte e minacce alla moglie incinta e alla figlia

Le indagini dei militari - come riporta Bresciaoggi - hanno poi appurato che le violenze andavano avanti da più di 15 anni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, già nel 2002, il 64enne aveva cominciato a malmenare la moglie, una giovane donna di origine nigeriana, già nel 2002, arrivando perfino a minacciarla di morte con un coltello.

Un'escalation di violenza che non si è fermata nemmeno mentre la donna aveva in grembo la figlioletta, ma è anzi peggiorata. Fin dalla tenera età anche la 15enne sarebbe stata percossa e insultata dal padre che sarebbe perfino arrivato a gettare a terra la sua torta di compleanno, facendola scoppiare in lacrime, per poi picchiarla.

Non solo: l'uomo, che lavora in ambito ferroviario, pare che spendesse buona parte dello stipendio al bar e moglie figlia si trovavano costrette a chiedere aiuto alla Caritas per poter fare la spesa. Dopo l'arresto, il 64enne è stato allontanato dalla casa dove vive la famiglia e ora dovrà subire un processo per maltrattamenti contro familiari, lesioni personali aggravate e minacce gravi.