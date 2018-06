Stanco della musica, si affaccia dal balcone e sparge acqua sulla folla: panico in piazza

Curioso imprevisto durante la Festa della Musica, la lunga maratona musicale che si è svolta sabato in città. Durante uno dei tantissimi concerti in programma, un residente di piazza Vittoria ha impugnato la canna dell'acqua e si è affacciato alla terrazza, innaffiando le centinaia di persone che stavano assistendo all'esibizione organizzata da Latteria Molloy e da Albori Festival.

Un gesto, probabilmente dettato dall'esasperazione, che avrebbe generato un 'po' di panico tra la folla e avrebbe potuto creare seri problemi, come racconta Alberto Belgesto, direttore artistico della Latteria Molloy, su Facebook: " C'è stato il fuggi fuggi e si è creato un piccolo lago, vicino al palco, e il getto d'acqua è continuato per 20 minuti".

Tutto è accaduto intorno alle 23.40, quindi prima dell'orario stabilito per la chiusura della manifestazione. "Abbiamo chiamato i vigili e segnalato questo gesto, che è stato, oltre che idiota, molto pericoloso perchè ha generato un po' di panico, e più che altro, essendoci cavi e strumentazioni elettriche, poteva anche provocare incidenti" scrive ancora Belgesto.

Una manifestazione comunque di successo, come sottolineato nella nota pubblicata su Facebook. "Possedere un attico in Piazza Vittoria non ti rende proprietario della piazza, non ti dà nessun diritto speciale. Speriamo che le forze dell'ordine siano andate a fargli visita" chiosa il direttore artistico della Latteria Molloy.