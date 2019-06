Le scippano la borsa: trascinata dall'auto dei ladri, batte il volto sull'asfalto

Sorprende il ladro a rubarle la borsa dall'auto e, mentre lui tenta di scappare a bordo di un altro veicolo, si aggrappa istintivamente al finestrino nel tentativo di fermalo. Sono stati momenti concitati per una 54enne bresciana: dopo essere stata trascinata dalla macchina dei banditi, è caduta a terra sbattendo il volto.

Tantissima paura e traumi seri: trasportata in ambulanza al Civile di Brescia, la donna è stata ricoverata nel reparto di chirurgia Maxillo-Facciale.

Trascinata dall'auto dei ladri, poi la caduta

Tutto è accaduto in pieno giorno nel parcheggio del centro commerciale Metro, in via Della Noce a Brescia. Erano da poco passate le 12.30 di mercoledì, quando la donna si è accorta che un malvivente stava arraffando la sua borsa dal sedile del passeggero: senza pensarci ha provato a fermalo.



Il ladro è però salito a bordo di un'altra macchina, guidata da un complice. A quel punto la 54enne si è aggrappata al finestrino, ma il veicolo è ripartito, trascinandola per alcuni metri finché la donna ha perso l'equilibrio e, lasciata la presa, è caduta battendo il volto sull'asfalto.

Le indagini

Immediata è scattata la chiamata al 112: sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza e una pattuglia della Polizia di Brescia, ma dei malviventi non c'era ormai più traccia. La 54enne, sotto shock, è stata trasferita in ospedale per le cure del caso, mentre gli agenti della Squadra Mobile hanno avviato le indagini per rintracciare i banditi, che avrebbero le ore contate. Sono infatti state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza: potrebbero aver fornito informazioni utili agli investigatori per risalire all'identità dei due malviventi.