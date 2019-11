Pianti e guaiti strazianti dal cassonetto: chiusi in un sacchetto ci sono tre cuccioli

Chiusi in un sacchetto di plastica, posizionato all'interno di uno scatolone ben sigillato. Non sarebbero sicuramente sopravvissuti i tre cuccioli di cane abbandonati in un cassonetto dello sporco nella zona industriale di Brescia.

La fortuna ha voluto che i loro strazianti guaiti abbiano attirato l'attenzione di un cittadino che, uditi i lamenti, ha prontamente allertato l'Enpa. I volontari dell'associazione non hanno perso tempo: in pochi minuti hanno raggiunto il cassonetto, situato in via Buozzi, e si sono calati all'interno per salvare i cuccioli, tutti di sesso femminile.

"Disperate, affamate e assiderate: stavano morendo soffocate" si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook della sezione bresciana dell'ente nazionale protezione animali. Il salvataggio è avvenuto mercoledì sera: le tre cucciolotte, per fortuna, sono sopravvissute. Stando ai primi accertamenti non hanno più di 15 giorni di vita: nutrite e accudite da una volontaria, sono state affidate ad una balia in attesa di trovare una famiglia che le adotti.

Nel frattempo è scattata la denuncia ai carabinieri per trovare il responsabile di un gesto così crudele e disumano. È un miracolo che le tre cagnoline si siano salvate: l'intenzione di chi le ha gettate nel cassonetto era certamente quella di farle morire soffocate, dato che sia la bustina di plastica che lo scatolone erano ben sigillati. Inoltre la zona è poco frequentata nelle ore serali e notturne, ed è probabilmente stata scelta proprio per questa ragione.

"Non abbiamo parole e la rabbia è tanta - si legge ancora sulla pagina Facebook dell'Enpa- loro ora sono al sicuro ma vorremmo riuscire ad accettarci delle condizioni della mamma (possiamo solo immaginare la sofferenza e il dolore di questa anima innocente)". Infine l'appello rivolto a chi frequenta la zona: "Chi fosse a conoscenza o avesse visto qualcosa, per favore si faccia avanti, anche in forma anonima... Orrori del genere non possono essere considerati accettabili" .