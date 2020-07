Stende il bucato sulla ringhiera della chiesa, poi si scaglia contro i vigili

Ha fatto il bucato in una fontana pubblica, poi come se nulla fosse ha steso i panni sulla ringhiera che delimita il sagrato della chiesa di Santa Maria del Carmine in città. Tutto davanti gli occhi stupiti e indignati di decine di passanti, che hanno chiesto l'intervento della Polizia Locale.

E quando gli agenti lo hanno raggiunto, l'uomo - un 64enne italiano senza fissa dimora - non ha reagito benissimo. Alla richiesta di spostare i panni dalla ringhiera della chiesa avrebbe reagito in malo modo, scagliandosi contro i vigili. Pare che avesse alzato, e anche parecchio, il gomito: ecco perchè, oltre alla denuncia per resistenza, è scattata la multa per ubriachezza molesta.

Non solo: il 64enne - già noto alle forze dell'ordine - non indossava alcun dispostivo per coprire naso e bocca, come imposto dall'ordinanza di Regione Lombardia, ed è stato quindi ulteriormente sanzionato.