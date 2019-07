Spaccio di droga dietro al bancone: barista arrestata, chiuso il locale

Caffè, cappuccini, brioche e pure droga. Nel menù del bar ‘Modì2’ di via Milano a Brescia si poteva trovare anche questo, almeno secondo quanto accertato dalla Polizia Locale che ha arrestato, per detenzione e illecita cessione di sostanze stupefacenti, la donna che gestisce il locale e pure il suo compagno.

Il blitz e le manette per la coppia sono scattate lo scorso 17 luglio, mentre nella mattinata di martedì è scattata la sospensione dell’esercizio commerciale, disposta dal Questore di Brescia.

La serranda del bar resterà abbassata per i prossimi 30 giorni: “I numerosi controlli effettuati dalla Questura di Brescia, anche in collaborazione con le altre forze di polizia, hanno evidenziato la presenza di individui legati al contesto criminale degli stupefacenti e della tossicodipendenza”, si legge nella nota diffusa dalla Questura. Non solo: “I titolari non si sono adoperati per garantire le condizioni minime di legalità nella gestione dell’esercizio commerciale”.