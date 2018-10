Tempesta in città: alberi abbattuti in mezzo alla strada e sul marciapiede

Incidente sfiorato lunedì mattina tra via Zamboni e via Volturno a Brescia. Nella prima mattinata, in pieno orario pendolari, due alberi sono stati abbattuti dalle forti raffiche di vento: uno è piombato sul marciapiede, per poi finire in mezzo alla carreggiata, l'altro sul passaggio pedonale del parcheggio dell'Iveco di via Volturno.



E' stato un puro caso che, in quel momento, non passasse nessuno sia lungo via Zamboni, nel parcheggi, a quell'ora frequentatissimo. Al momento della caduta, sulla città si stava abbattendo una tempesta di pioggia e forte vento,

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Brescia che hanno provveduto a liberare la carreggiata e a mettere in sicurezza la zona.