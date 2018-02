Ubriaco fradicio dà di matto, poi finge di essere stato picchiato dal barista

Ubriaco fradicio, tanto da non reggersi nemmeno in piedi, è entrato in bar e ha continuato a ordinare da bere. Non solo: avrebbe cominciato a molestare il barista e i clienti. L'uomo, un 60enne, sarebbe quindi stato invitato a uscire dal locale: un suggerimento per nulla ascoltato. Al contrario: avrebbe dato in escandescenze, obbligando il barista a metterlo alla porta. Tutto è accaduto nella serata di martedì, in via 28 aprile a Breno.

Una volta fuori dal locale sarebbe pure caduto, procurandosi diverse contusioni. Poco prima delle 20 è scattata la chiamata al 112, che ha inviato sul posto una pattuglia dei Carabinieri e un'ambulanza. Quando ha visto i militari, il 60enne avrebbe cominciato a fingere di essere stato aggredito, mostrando i lividi che si era appena procurato rovinando a terra.

Una versione dei fatti che non ha trovato riscontri nei racconti dei testimoni, a cui hanno chiesto lumi i carabinieri. Un volta calmato, l'uomo, non nuovo a episodi di questo tipo, è stato consegnato ai sanitari del 118, che hanno provveduto a trasportarlo all'ospedale di Esine per le cure del caso. A preoccupare i medici, più che le ferite, l'alto tasso etilico che il 60enne aveva nel sangue.