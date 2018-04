Bosco brucia nella notte: le fiamme visibili a chilometri di distanza

Incendio nella notte tra lunedì e martedì nei monti sopra Nave, in un tratto di bosco compreso tra la località Sacca e l'Eremo di Sant'Onofrio.

La fiamme hanno interessato un fronte di circa 200-300 metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare fino all’una di notte per riuscire a domare il rogo.

Al momento non è dato sapere le cause che hanno innescato l'incendio, visibile anche a chilometri di distanza dalla zona sud della città. Martedì mattina i pompieri sono nuovamente intervenuti per bonificare l’area.