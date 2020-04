Con la mascherina anti-Coronavirus in farmacia, ma è una rapina con coltello

Era entrato in farmacia munito di mascherina. Non una qualunque, ma una Ffp3, modello tra i più sicuri e introvabili sul mercato. Peccato che non indossasse il dispositivo per schivare il pericolo di eventuali contagi, ma per travisare il suo volto e mettere a segno una rapina.

Una volta arrivato al bancone, infatti, l'uomo ha estratto un coltello per minacciare la commessa e mettere le mani sulla cassa. Prelevato l'incasso, il rapinatore - che indossava anche un cappello e un paio di occhiali - si è dato alla fuga al volante di un'utilitaria che aveva parcheggiato nei pressi dell'attività.

Il colpo - come riporta il Giornale di Brescia - è stato messo a segno venerdì alla farmacia Galloni di Braone. Al malvivente è andata male comunque: i carabinieri di Breno lo hanno rintracciato in poche ore. Fondamentali nella 'caccia all'uomo' le immagini delle telecamere di video-sorveglianza comunali.

Il malvivente era irriconoscibile, ma le telecamere hanno inquadrato la targa del veicolo usato per la fuga. Un dettaglio fondamentale che ha consentito ai militari di risalire al rapinatore e di bussare, dopo poche ore, alla porta della sua abitazione.

Nei guai è finito un 27enne pregiudicato di casa a Edolo: nella sua abitazione sono stati trovati sia la mascherina sia i vestiti scuri indossati durante la rapina e i 300 euro in contanti sottratti dal registratore di cassa. È stato denunciato a piede libero per rapina aggravata.