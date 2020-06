Brutto infortunio sul lavoro: operaio portato al Civile in eliambulanza

Brutto infortunio sul lavoro venerdì mattina, verso le 11.10, in via Leonardo Da Vinci a Brandico, vittima un operaio di 57 anni.

Ancora non si conosce la dinamica dell'incidente, sulla quale stanno indagando i carabinieri di Verlanuova e i tecnici dell'ASST della Franciacorta.

Per soccorrere il 57enne sono intervenute due ambulanze ed è stato poi allertato anche l'elisoccorso di Brescia. Dopo le prime cure sul posto, l'uomo è stato caricato sull'aeromobile del 118 per il trasporto d'urgenza all'ospedale Civile. Ha riprovato lesioni serie, ma è stato ricoverato in codice giallo: non dovrebbe essere in pericolo di vita.