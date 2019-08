Ragazzo cade dal balcone di casa, un 'volo' di 5 metri: è grave al Civile

A Bovegno, verso le 0.30 della notte tra domenica e lunedì, un 17enne è precipitato dal balcone dell'abitazione di famiglia, alto circa 5 metri. Dalle prime informazioni trapelate, pare si sia trattato di una caduta fortuita.

Sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'auto medica. Il giovane non avrebbe mai perso conoscenza, ma - dopo il trasporto d'urgenza al Civile di Brescia - è stato ricoverato in prognosi riservata: non sembra essere in pericolo di vita, fortunatamente. Sul caso indagano i Carabinieri di Tavernole sul Mella.