Una vita tra i banchi di scuola, morto professore di letteratura

Una vita per la famiglia, il negozio e la scuola. Donato Bigatti si è spento nei giorni scorsi, all'età di 83 anni, circondato dall'amore della moglie e dei suoi 4 figli. Originario di Cogno, viveva da molti anni a Borno.

Conosciuto e stimato da entrambe le comunità, viene ricordato per la vivacità intellettuale e i tanti sacrifici fatti per conseguire la laurea in Filosofia. Gran lavoratore, si è sempre dato da fare nel mobilificio di famiglia, passando le nottate sui libri per terminare il corso di studi.

Dopo il conseguimento della laurea ha insegnato nelle scuole medie della Valcamonica, instillando in centinaia di studenti l'amore per la letteratura e la storia. Una volta in pensione è stato colpito da un ictus, che lo aveva debilitato nel fisico, ma non aveva intaccato le sue capacità intellettive. Le sue condizioni di salute sono precipitate negli ultimi mesi, fino al triste epilogo.

Lascia la moglie Odilia, i figli Gian, Luisa, Laura e Anita e gli adorati nipoti Alberto, Delia, Francesca, Leonardo e Arianna.