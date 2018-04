Automobilisti imprudenti, la risposta del Comune: cinque nuovi speed check

A quanto pare a Borgosatollo gli automobilisti sfrecciano un po' troppo: per ovviare al problema, che è anche un rischio in tema di sicurezza stradale, il Comune corre ai ripari, e dopo aver appena concluso la posa di cinque nuovi speed check, annuncia la prossima installazione di altri rilevatori, “già autorizzati dalla Provincia”.

Lo scrive Bresciaoggi: i cinque speed check, che ricordiamo altro non sono le colonnine arancioni, ben visibili sul ciglio della strada, in cui a rotazione la Polizia Locale può inserire un rilevatore di velocità, sono stati posizionati nella zona di Via Di Vittorio, Via Santissima e Via Rovetta.

Sarebbero queste le “location” in cui gli automobilisti rispettano meno i limiti. Già in programma, come detto, l'installazione di altri speed check in altre zone considerate a rischio. Altra novità: nella frazione di Piffione verrà realizzata una nuova rotatoria, finanziata in gran parte dalla Provincia, e un nuovo semaforo a chiamata per il transito pedonale, vicino alla scuola materna.