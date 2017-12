Tragedia tra le mura di casa: giovane uomo stroncato da un improvviso malore

Stroncato da un improvviso malore, probabilmente un infarto, a soli 35 anni. Questo il tragico destino di Andrea Martinelli: si è sentito male nella sua abitazione di Borgo San Giacomo, giovedì pomeriggio, e per lui non c'è stato nulla da fare.

Il dramma si è consumato nella frazione di Acqualunga, l'allarme è scattato attorno alle 17: sul posto si sono precipitate le ambulanze della croce verde di Orzinuovi e dal Civile si è alzata in volo l'eliambulanza. I sanitari hanno provato a lungo a rianimare il giovane uomo, che era già in arresto cardiaco, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile.

La notizia della sua improvvisa e prematura scomparsa si è diffusa rapidamente in paese, dove il giovane era piuttosto conosciuto: per molti anni aveva lavorato come artigiano.