Maxi rissa in piazza, volano i sanpietrini: danneggiate anche le auto

Prima le urla, poi gli spintoni e le botte, perfino i sanpietrini raccolti da terra e lanciati da ogni dove, con tanto di automobili parcheggiate, danneggiate: infine l'arrivo dei carabinieri. Questa in estrema sintesi la cronaca di quanto accaduto lunedì sera a Chiari, nel quartiere di Borgo Marengo non lontano dalla stazione ferroviaria.

Lo scrive Bresciaoggi, che ha raccolto la testimonianza di alcuni residenti che senza remore parlano di “guerriglia urbana”: a quanto pare due gruppi di magrebini si sono incontrati in piazza e hanno messo in scena una sorta di (violento) regolamento di conti.

Non è dato sapere se la lite si sia scatenata per futili motivi, o se invece si sia trattato di un rendez-vous il cui obiettivo era soltanto quello di far andare le mani. Sta di fatto che si sono insultati, picchiati, inseguiti e poi colpiti anche con i sanpietrini, e altri oggetti contundenti.

Come detto, anche alcune automobili parcheggiate in zona sono rimaste danneggiate nel corso della maxi-rissa. In pochi minuti sono arrivati i carabinieri, che hanno placato gli animi e identificato tutti i presenti: sono in arrivo una pioggia di denunce.

Non è il primo episodio “complicato” a Borgo Marengo, di certo è quello più eclatante degli ultimi tempi. A seguito della rissa, anche l'amministrazione comunale ha annunciato un giro di vite sul tema dei controlli, con la Polizia Locale.