Stroncata in breve tempo dalla malattia, addio alla maestra Laura: scuola in lutto

Per quasi 30 anni ha fatto la maestra elementare a Borgosatollo, insegnando a contare a centinaia di bambini. Sono diverse le generazioni che la ricordano con affetto e riconoscenza, per i sorrisi regalati, la dolcezza dei modi, la gentilezza e l'inesauribile pazienza.

Una maestra che sapeva accogliere e comprendere, oltre che insegnare il rigore dei numeri e delle formule matematiche: così viene ricordata Laura Mascellino, per decenni maestra di matematica della scuola primaria Don Milani di Borgosatollo.

L'insegnante se n’è andata nei giorni scorsi, dopo aver lottato contro una terribile malattia che se l’è portata via in pochissimi mesi: aveva solo 56 anni. In tanti hanno voluto dirle addio, lo scorso venerdì, ma molti hanno appreso la triste notizia solo nelle scorse ore, quando si è diffusa sui social network.

“Sono rimasta scioccata e senza parole” scrive Erica, una delle tantissime ex alunne della maestra Laura. “Sarai sempre nei nostri ricordi" è il messaggio di altri ex studenti. Oltre agli studenti e ai docenti della scuola Don Milani, lascia nel dolore il marito Marco, il figlio Lorenzo, la mamma Carolina e la sorella Silvana.