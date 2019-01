Tragedia in montagna: due alpinisti precipitano nel vuoto, un morto

Tragico infortunio domenica mattina sul versante camuno del monte Blumone: due alpinisti - un uomo e una donna- sono scivolati, precipitando per diversi metri, mentre affrontavano la salita di un canale sul Corno del Blumone, a 2843 metri di quota. Per l'uomo non c'è stato nulla fare: è morto sul colpo.

Sarebbero piuttosto critiche le condizioni della compagna di escursione, una 35enne: è stata a lungo rianimata a lungo e poi stata trasferita, a bordo dell'eliambulanza, al Civile di Brescia, per il ricovero d'urgenza. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e i sanitari del 118, arrivati a bordo dell'elisoccorso.

L'allarme è scattato attorno alle 10.13: due escursionisti che hanno assistito al tragico incidente hanno raggiunto il rifugio più vicino, il Tita Secchi, e hanno chiamato il 112.