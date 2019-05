Si sente male in azienda, sotto gli occhi dei colleghi: operaio grave in ospedale

Si è sentito male in azienda, sotto gli occhi attoniti dei colleghi che hanno subito chiamato il 112: colto da un infarto, è stato rianimato a lungo e poi trasferito d'urgenza in ospedale, in codice rosso a Desenzano del Garda, dove è arrivato meno di un'ora dopo. Le sue condizioni sono ancora gravi.

La vittima del malore è un operaio di 49 anni che stava lavorando in uno stabilimento di Via Fusina a Bedizzole, lungo la seriola Lonata nella zona di Bagatte. Sul posto la centrale operativa ha inviato un'ambulanza dei volontari di Mazzano.

L'allarme è stato lanciato mercoledì pomeriggio intorno alle 16. Decisiva in questo caso la tempestività della chiamata, e il pronto intervento dei soccorritori. Adesso non resta altro che aspettare: i colleghi e i titolari dell'azienda fanno il tifo per l'operaio, nella speranza di una pronta guarigione.