Scoppia un incendio, paura al supermercato: clienti evacuati e danni ingenti

Allarme incendio al supermercato Conad di Bedizzole, alla periferia del paese: le fiamme sono divampate martedì mattina (dopo mezzogiorno) dal retro della struttura, dove trovano posto i magazzini. A quanto pare, per cause accidentali, ha preso fuoco parte del materiale ammassato. Non è ancora chiaro quale sia stata la “scintilla” che ha scatenato l'incendio.

Per fortuna niente di grave, anche grazie al pronto intervento dei dipendenti del supermercato che in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco hanno smorzato le fiamme utilizzando gli idranti di emergenza attrezzati all'esterno della Conad.

Certo le fiamme hanno fatto un bel danno: rapide si sono sviluppate dal magazzino, sono risalite verso l'alto e hanno raggiunto la cima dello stabile, bruciandone parte delle pareti di cui al momento resta un segno indelebile.

Il supermercato è stato evacuato, ma non ci sono stati feriti o intossicati. La conta dei danni è in corso: ci vorrà comunque qualche decina di migliaia di euro. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere ogni focolaio. I rilievi sono affidati alla Polizia Locale intercomunale.