Addio a Franco, un pezzo di storia che se ne va: "Ciao poeta, ci mancherai"

Non solo San Faustino: tutta la città perde un suo pezzo di storia. Si è spento a 68 anni Franco Masserdotti, storico barista del bar “Da Franco” di Contrada Pozzo dell’Olmo, locale aperto ormai da un quarto di secolo e che un tempo si chiamava University Bar. Oggi come allora, un punto di riferimento per tutta la zona.

Soprattutto per lui, per Franco il barista e il suo stile inconfondibile: sempre elegante, anche il suo look era ricercato (non mancavano mai gli innumerevoli anelli alle dita), sempre attento a ingredienti e misure, sempre disponibile per i numerosi clienti, di tutte le età e di tutte le classi sociali.

E’ morto giovedì mattina alla Domus Salutis, dove era ricoverato, dopo aver combattuto a lungo. Purtroppo non c’è stato più niente da fare: i funerali verranno celebrati sabato mattina, alle 13.45 nella chiesa di San Faustino. Conosciuto dentro e fuori la città, sono attesi in tantissimi per l’ultimo saluto.