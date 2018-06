Guida senza patente, se ne vanta in paese: nei guai giovane donna

Una segnalazione anonima al comando di Polizia Locale ha permesso di individuare (per la seconda volta in pochi anni) la donna bresciana di 37 anni che a Bagnolo Mella (e dintorni) si vantava di andare in giro in macchina senza aver mai conseguito la patente. E le sue non erano solo vanterie: effettivamente alla guida di un veicolo, era già stata beccata anni fa e multata per oltre 5000 euro, oltre al sequestro del veicolo.

Stavolta le è andata peggio: oltre a multa e sequestro del veicolo a suo carico anche una denuncia penale. Agli agenti avrebbe mostrato (con nonchalance) un documento di guida falso, sperando di farla franca: ma la Polizia Locale era già sulle sue tracce ormai da qualche giorno.

Il merito è dell'anonimo segnalatore che ha fatto recapitare una lettera in cui si raccontava, più o meno nel dettaglio, della spavalderia della donna, che in paese e non solo appunto non perdeva occasione per ripeterlo a tutti, “Non ho la patente, mai avuta, ma continuo a guidare lo stesso”.

I suoi movimenti sono stati inquadrati dalle telecamere di videosorveglianza, e in collaborazione con i reparti di Polizia Locale dei vicini paesi di Azzano Mella e Flero. Una volta intercettata la vettura, gli agenti hanno aspettato la donna senza patente poche centinaia di metri più avanti. E l'hanno presa.