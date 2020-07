Tragedia nel primo mattino: uomo trovato morto davanti casa

Tragedia nel primo mattino di giovedì in via dei Pizzi ad Azzano Mella, dove, poco prima delle 6, un 74enne del paese è stato trovato morto fuori dalla sua abitazione.

Sul posto si sono precipitate due ambulanze e un'auto medica in codice rosso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ancora non si conosce la causa del decesso: forse un improvviso malore, forse una rovinosa caduta a terra. All'ora in cui è stato scoperto il cadavere, l'anziano signore era solito portare a passeggio il suo cane.