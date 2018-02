Rapina alle Poste: pistola in faccia al commesso, poi la fuga a piedi

Rapinatore armato di pistola (forse finta, ancora non si sa) all'ufficio postale di Anfo, in alta Valsabbia. Il bandito si è presentato attorno alle 12.30 di venerdì, con il volto coperto da un passamontagna e sulle mani un paio di guanti.

Un colpo rapidissimo: una volta dentro ha estratto la pistola e l'ha puntata in faccia all'impiegato, poi gli ha consegnato una borsina da riempire con in contanti. L'uomo non ha potuto fare altro che eseguire gli ordini: ha svuotato il cassetto e gli ha consegnato tutto quello che c'era, pare circa 1500 euro.

Una volta arraffato il bottino, il rapinatore è scappato di corsa fuori, ed è fuggito a piedi. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto del bandito non c'era più traccia

Sull'accaduto indagano i carabinieri che hanno pochissimi elementi a disposizione. L'ufficio postale, aperto solo tre giorni alla settimana, si trova in pieno centro storico (in via Caduti) ed è totalmente sprovvisto dei dispositivi di sicurezza: non c'è nemmeno una telecamera.