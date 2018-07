Fuori imperversa il temporale, ladri assaltano la chiesa per rubare le offerte

Hanno agito in piena notte, tra mercoledì e giovedì, mentre imperversava un forte temporale estivo. Nessuno ha sentito nulla e hanno girato indisturbati tra la chiesa e l'oratorio, a caccia di qualcosa di valore da mettersi nelle tasche.

Nel mirino di malviventi non ancora identificati la parrocchia dei santi Ippolito e Cassiano di Agnosine: dall'oratorio si sono portati via i pochi spiccioli presenti nella cassa, un televisore e pure alcuni contanti che servivano per finanziare il Grest. Prima di andarsene si sono pure gustati un gelato. L'incursione in chiesa ha invece fruttato le monetine e le banconote presenti nelle cassette delle offerte.

Non un episodio isolato: la stessa banda ha preso di mira l'oratorio di Bione Pieve. Simile il modus operandi: dopo aver scassinato la serratura, i malviventi si sono presi il registratore di cassa e il televisore. Indagano i carabinieri.