Ubriaco, aggredisce due persone per strada e poi scappa

Una mattinata di pura follia quella vissuta nella giornata di ieri a Torbole Casaglia. Protagonista della scena è stato un immigrato romeno che, probabilmente sotto l'effetto dell'alcol, si è scagliato senza apparenti motivi contro due persone che avevano la sola colpa di transitare nei suoi paraggi.

I fatti. A metà mattina il romeno, già conosciuto alle forze dell'ordine, con problemi di giustizia anche nel suo paese d'origine, mentre camminava in paese ha prima inveito contro due persone, per poi scagliarsi fisicamente contro di loro, un 34enne e un 74enne. Dopo l'aggressione, l'immigrato ha fatto perdere le proprie tracce, uscendo dal paese.

Mentre i due feriti rilasciavano la loro testimonianza (fornendo l'identikit dell'aggressore) prima di essere trasferiti in ospedale per le cure del caso, i carabinieri di Chiari e di Brescia hanno allestito alcuni posti di blocco tra Torbole e Roncadelle. Proprio a Roncadelle, qualche ora dopo, l'uomo è stato individuato e fermato. In attesa dell'eventuale denuncia da parte delle due persone ferite, l'immigrato è stato rilasciato.