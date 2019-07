San Felice: morto in piscina, giovedì il funerale di Abele Mangiavini

Nella giornata di giovedì verrà celebrato il funerale di Abele Mangiavini, l'anziano di 84 anni trovato morto nella piscina di casa dalla moglie, con la quale abitava a San Felice del Benaco da una quindicina d'anni, dopo essersi trasferito dal quartiere Fornaci di Brescia. Le esequie saranno celebrate nella chiesa parrocchiale alle 15: il corteo funebre partirà dall'abitazione al civico 10 di via Ugo Foscolo.

Mangiavini si stava godendo la pensione dopo una vita di lavoro. Era stato titolare di una nota azienda del settore edile e immobiliare.

La tragedia

Non è ancora chiaro cosa sia successo intorno alle 18 di lunedì. L'unica certezza è il terribile ritrovamento fatto dalla moglie e i vani tentativi per rianimarlo del soccorso medico. L'84enne potrebbe essere caduto in acqua dopo aver accusato un malore o dopo essere scivolato a bordo vasca.