Si sente male la sera del cenone: morto storico ristoratore bresciano

Davvero un pezzo di storia che se ne va: è morto a 80 anni la sera del cenone di Capodanno il noto ristoratore bresciano Pietro Valzelli, titolare da anni della pizzeria ristorante Da Piero di Borgosatollo. La salma riposa alla Fondazione Poliambulanza: martedì pomeriggio alle 18 è prevista una veglia, i funerali saranno invece celebrati mercoledì mattina nella parrocchiale di Borgosatollo.

Il corteo funebre partirà da Brescia per le 9.30: la salma verrà poi sepolta nel cimitero di Prevalle. Valzelli era molto conosciuto, in paese e non solo: sempre sorridente e disponibile, ha lavorato nel suo ristorante finché ha potuto. Nelle ultime settimane si era ancora impegnato per organizzare il cenone dell’ultimo dell’anno.

Lo piangono i fratelli Maria con Angelo e Francesco con Gabriella, i nipoti e i parenti tutti. La famiglia ringrazia il reparto di Dialisi del Civile di Brescia, e in particolare la dottoressa Gina Gregorini, il personale medico e infermieristico.

Partecipano al lutto anche Mimmo, Mohammed, Ammed, Mohammed e Anna con i figli Paolo, Stefano e Maria, i collaboratori e i dipendenti del ristorante che si uniscono così al dolore dei familiari “per l’improvvisa scomparsa del caro Pietro”. Si è sentito male in casa, a fianco del ristorante, proprio la sera del 31 dicembre.