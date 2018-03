Il triste destino di Mattia: in pochi mesi si arrende a un male terribile

Tutto il paese si stringe in un simbolico abbraccio alla famiglia per la morte del giovanissimo Mattia Cusimano, spirato a soli 15 anni a causa di una terribile (e incurabile) malattia. Una malattia del sangue molto rara, che porta a una sovrapproduzione di melanina: la sua battaglia è durata per parecchi mesi, ma si è dovuto arrendere lunedì mattina.

Da qualche tempo era ricoverato all'ospedale specializzato di Monza, nella speranza di poter trovare una cura. Insieme a lui non l'hanno mai lasciato i suoi genitori, vicini a lui anche nei suoi ultimi attimi di vita.

Un ragazzo solare, pieno di voglia di vivere. Originario della Sicilia, da anni abitava con la famiglia a Rovato, dove in tanti lo conoscevano: aveva frequentato tutte le scuole del paese, dalle elementari alle medie, lo scorso anno si era iscritto all'istituto Gigli, le scuole superiori.

Bravo a casa, e bravo pure a scuola: si era sempre guadagnato degli ottimi voti. Anche l'amministrazione comunale si stringe al cordoglio dei familiari. Non è ancora stata fissata la data dei funerali.