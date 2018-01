Tragedia in galleria: le lacrime di mamma Adela per la sorte del piccolo Dominic

Ci sono ancora tanti, troppi dubbi, troppi nodi da sciogliere: sul corpo del piccolo Dominic Filograno è stata predisposta l'autopsia, per le verifiche di rito. L'automobile di papà Andrea, un'Audi A3, è stata sequestrata dalla Polizia Stradale nell'ambito delle indagini. Di fianco a lui c'era anche la compagna Valerie, ancora ricoverata in gravi condizioni in ospedale a Brescia. Al vaglio degli inquirenti le condizioni del conducente e la posizione del seggiolino su cui stava il bimbo.

Come spesso accade la tragedia si è consumata in pochi attimi, quando probabilmente Andrea Filograno si è addormentato alla guida, erano le 4 di sabato notte, proprio all'ingresso della galleria Prada tra Vobarno e Sabbio Chiese. A quanto pare tutti e tre, il padre, la fidanzata e il piccolo Dominic, stavano andando a Provaglio Valsabbia da nonno Francesco, ex carabiniere.

La mamma di Dominic ha saputo della tragica sorte del figlio proprio nel cuore della notte. Il bimbo è stato rianimato sul posto, trasferito in urgenza in ospedale ma poi morto pochi minuti più tardi dopo il ricovero: troppo gravi le ferite riportate, per lui non c'è stato niente da fare.