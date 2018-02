Ha visto nascere migliaia di bambini: l'abbraccio di Concesio all'ex primario Verri

Erano davvero in tantissimi martedì pomeriggio per l'ultimo saluto al professor Bruno Verri, ex primario del Civile di Brescia ma da tempo in pensione, morto solo pochi giorni fa: i funerali sono stati celebrati nella chiesa di Sant'Andrea di Concesio, il paese dove abitava. Presenti i familiari, i parenti, gli amici e i conoscenti, tanti ex pazienti.

Messaggi di cordoglio sono arrivati da tutta la provincia: Verri era molto conosciuto anche fuori Brescia per la sua lunga attività come medico. Aveva concluso la sua carriera in qualità di primario del reparto di Neonatologia del Civile, ruolo che ha ricoperto per molti anni. Ha visto nascere migliaia di bambini.

Amava il suo lavoro, amava la vita: con questo spirito era stato tra i fondatori (nel 1996) dell'associazione Nati per Vivere, sodalizio che raccoglieva medici, infermieri e soprattutto genitori “con lo scopo di migliorare la cura e l'assistenza dei neonati, e di fornire un'assistenza di carattere psicologico e materiale ai genitori”.

La famiglia ringrazia in particolare il dottor Rozzini e il dottor Villani “per la cura e la vicinanza mostrata”. In tanti lo ricordano con affetto, “un grande amico, medico unico e prezioso”, si uniscono al lutto anche le associazioni Aied e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, in un commosso ricordo fatto di “stima e riconoscenza”.