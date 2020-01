Borgosatollo: lavori di manutenzione straordinaria per la scuola dell’infanzia Rodari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

La Giunta comunale ha approvato con delibera n. 225 del 16/12/2019 il progetto definitivo esecutivo per la manutenzione straordinaria del tetto della scuola dell’infanzia Rodari di Borgosatollo. Il progetto è stato eseguito dallo studio tecnico M&V di Brescia tramite l’ing. Carlo Vicentini che sarà anche direttore dei lavori e responsabile della sicurezza. Per il Comune il responsabile del procedimento è l’arch. Marco Orizio responsabile dell’area tecnica comunale.



Il progetto prevede un intervento che si rende necessario a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dal manto di copertura ed in particolare il progetto consiste in: pannello di compensazione in polistirene da posizionare sulle greche esistenti; panello di polistirene di 5 cm di spessore; membrana bitume polimero con armatura in poliestere TNT monobitumata; manto impermeabile bituminoso con finitura ardesiata colore bianco; sostituzione canali di gronda e scossaline e sostituzione guaine nelle zone dei lucernari. Il quadro economico dell’opera ammonta a 97.000 € totali, coperti in conto capitale nel bilancio 2019 del Comune da alienazioni.



E’ già stata avviata la gara per selezionare l’impresa che effettuerà i lavori, che si svolgeranno nel primo periodo dell’anno 2020 e il cronoprogramma prevede circa un mese di lavori. “Con l’approvazione di questo progetto e la gara per la selezione dell’impresa edile si da attuazione ad una importante esigenza della scuola dell’infanzia Rodari, di sistemare la problematica delle infiltrazioni di acqua. La pianificazione effettuata durante il 2019 ci ha permesso di reperire le risorse e grazie all’Ufficio Tecnico Comunale è stata avviata con celerità la procedura per poter impegnare la spesa e aggiudicare i lavori edili entro la fine dell’anno. E’ per noi un impegni importante dare priorità alla qualità delle strutture comunali soprattutto quelle scolastiche. Come Assessorato Lavori Pubblici e Manutenzione continueremo a monitorare e investire in modo programmato sui beni pubblici che sono patrimonio di tutta la Comunità”. Frusca Marco – Assessore Lavori Pubblici di Borgosatollo.

Gallery