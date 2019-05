Disinfestazione zanzare a Brescia

C'è chi dice di aver sentito le prime punture addirittura a marzo, quando se vi ricordare c'era stato un primo caldo anomalo fuori stagione. Più realisticamente, c'è da aspettare il loro sgradito ritorno con i primi caldi veri, che a questo punto arriveranno a giugno: stiamo parlando delle zanzare e delle loro punture, incubo estivo a cui purtroppo è difficile fare a meno. Ma ci sono casi estremi, quando è troppo è troppo: ecco perché a volte è utile rivolgersi a una ditta specializzata, per una disinfestazione.

Prima della disinfestazione: consigli utili

Prima di tutto, per cominciare, è bene installare della zanzariere semoventi, quindi non fisse, di modo che durante l'inverno o quando fa più freddo (e viceversa, quando fa caldo) sia facile alzarle o abbassarle. Agganciate alla finestra, si possono montare anche in autonomia, acquistandole in qualche maxi-store o negozio specializzato. A questo link la guida completa sull'installazione delle zanzariere in casa, e i negozi specializzati a Brescia.

Alto accorgimento importante: attenzione all'umidità. Le zanzare, come tantissimi insetti, amano gli spazi umidi, che diventano il loro habitat naturale e il luogo prediletto per fare il nido e riprodursi. Quindi l'acqua rimasta nei sottovasi, o nei vasi vuoti, qualche angolo di giardino dove periodicamente si formano delle pozze, gli spazi del vano-caldaia esterno, tombini e caditoie interni ed esterni al perimetro della casa.

Disinfestazioni zanzare a Brescia

A mali estremi, estremi rimedi dicevamo: quindi in caso di emergenza non è una cattiva idea contattare i professionisti del settore, per disinfestare casa dall'invasione delle zanzare. Tra i tanti segnaliamo Brescia Disinfestazioni in Via Carlo Pisacane 26 (telefono 030 302585), EuroGreen Disinfestazioni in Via Antonio Allegri 97 (telefono 030 2319820), Bmb Service al Villaggio Sereno (telefono 030 3542837).