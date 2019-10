Immobili o box auto? La prima agenzia italiana che vende senza commissioni

Vendere casa senza commissioni? Oggi si può: appunto, a costo zero. Tutto è possibile grazie a Agencasa.it, agenzia digitale operativa nei servizi di intermediazione immobiliare, che attraverso una rete di agenti regolarmente assunti e provvisti di patentino, si rivolge a soggetti privati, società immobiliari e società di costruzioni, che vogliono vendere o affittare un bene di proprietà, dal residenziale al commerciale, dal terreno al box auto. Attiva dal maggio scorso, Agencasa.it è una start up supportata e finanziata da Rocket Internet, colosso digitale tedesco con un portfolio aziendale che supera i 30 miliardi di euro.

Come funziona Agencasa.it

Tramite la piattaforma online dedicata, Agencasa.it si rivolge a un target di privati, ma anche a società immobiliari e società di costruzioni, che vogliono vendere o affittare un immobile di proprietà (residenziale, commerciale, terreno, box auto). Il proprietario dell’immobile richiede una valutazione online, successivamente viene contattato per fissare un appuntamento di perizia con un agente provvisto di patentino e regolarmente assunto.

Nella fase successiva all’ingaggio del mandato, Agencasa.it procede alla promozione online dell’immobile al fine di venderlo, e ne garantisce la massima visibilità sui migliori portali immobiliari, quali Idealista.it, Immobiliare.it, e altri partner commerciali con cui collabora quotidianamente: il team fornisce anche il servizio fotografico, la planimetria digitale, assistenza burocratica, giuridica e contrattuale.

Commissioni a partire da zero euro

La novità riguarda la provvigione di agenzia, che può essere assente e quindi pari a zero, oppure corrispondere ad un contributo spese di massimo 590 euro in caso di richiesta di vendita, e 290 euro in caso di richiesta di locazione. “La vera rivoluzione – si legge in una nota – è dettata dal fatto che il pagamento del contributo spese avviene solo e se viene effettuata la vendita o la locazione dell’immobile. In soli cinque mesi di attività, Agencasa.it è riuscita ad avere in gestione oltre 15 milioni di euro di immobili, il 95% vendita e il 5% affitto.

Espansione e opportunità di lavoro

La società è attualmente attiva sulle città di Milano, Monza e Napoli, ma prevede di aprirsi nei prossimi mesi anche al mercato di Roma, Torino e Firenze. Dal punto di vista occupazionale, l'obiettivo è quello di assumere almeno 50 persone tra agenti e dipendenti, entro la fine dell'anno. Anche il mercato bresciano aspetta, chissà.