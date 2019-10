Una biblioteca... nel centro commerciale

Largo alla lettura e ai suoi molteplici benefici con l’iniziativa "La biblioteca… a ELNÒS Shopping". Prendere gratuitamente un libro in prestito, effettuare una prenotazione e chiedere un'informazione bibliografica saranno solo alcune delle nuove opportunità per i tanti bresciani appassionati di lettura, che potranno fisicamente frequentare una biblioteca in un luogo davvero insolito e inedito, il centro commerciale ELNÒS Shopping, che con questo progetto consolida il rapporto con il Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano.

«Il progetto “La biblioteca a ELNÒS Shopping” accresce il valore di un'importante collaborazione - sottolinea Giovanni Umberto Marzini, Direttore di ELNÒS Shopping - e ci consente di condividere un progetto di crescita per il nostro territorio promuovendo e diffondendo la buona pratica della lettura, contributo essenziale nel contrasto alla povertà educativa. Inoltre, con la partecipazione di Abibook, puntiamo ad avvicinare i più piccoli, insieme ai genitori, a questo momento educativo integrando stimolanti attività laboratoriali».

Dai primi di ottobre infatti, tutti i sabati mattina (escluso il 2 novembre) dalle 10 alle 12, gli ospiti del centro commerciale alle porte della città trovano ad attenderli un vero e proprio punto di prestito e di iscrizione a tutti i servizi della Rete Bibliotecaria Bresciana, con una ricca selezione di libri per adulti e bambini: testi recenti, best-sellers, classici della letteratura per ragazzi, saggi e manuali di cucina e hobbistica. Tutto si può liberamente sfogliare e poi portare a casa, come avviene normalmente per gli iscritti delle biblioteche.

«Per noi il progetto rappresenta un'opportunità strategicamente molto importante: cercare di raggiungere quelle persone che solitamente non frequentano, o non frequentano più dai tempi della scuola, la biblioteca pubblica – spiega Emanuele Arrighetti, vicepresidente del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano – per questo motivo abbiamo cercato di realizzare un vero e proprio punto di prestito che, per tanto piccolo che sia, dà accesso a un patrimonio sterminato di libri, dvd e risorse digitali come ebook, quotidiani e riviste. Presso Booky – continua Arrighetti – gli ospiti di ELNÒS Shopping entrano di fatto nella Rete Bibliotecaria Bresciana, una realtà sempre più capillarmente diffusa sul territorio, anche in ambiti insoliti, come appunto un centro commerciale».

Roberto Groppelli, Assessore alla Cultura del Comune di Roncadelle, ricorda «l'importanza dello spirito di collaborazione e dialogo costante di ELNÒS Shopping verso l'Amministrazione Comunale, in grado di dar vita ad iniziative capaci di ampliare l'offerta culturale sul territorio per i concittadini ma non solo».

Dopo un prestito di 30 giorni, eventualmente prorogabile, gli ospiti del centro commerciale potranno decidere di riconsegnare i volumi al corner Booky oppure presso una qualsiasi delle oltre 200 biblioteche presenti su tutto il territorio provinciale. Marina Menni, referente dell'Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia ritiene questa nuova apertura «un’interessante opportunità di rete per creare e rafforzare verso nuovi potenziali utenti l'abitudine alla lettura, sviluppando l'immaginazione e la creatività, soprattutto nei più giovani. La realtà bibliotecaria offre infatti un patrimonio adatto a tutte le fasce d'età».

«L'iniziativa rappresenta un vero e proprio lavoro di squadra – continua Fabio Bazzoli, Responsabile del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano – che coinvolge tutti i bibliotecari del Sistema: a loro il ringraziamento per essersi fatti portatori della realizzazione pratica dell'iniziativa, offrendo la loro conoscenza ed esperienza, anche per reperire i libri di maggior interesse».

Il servizio di iscrizione alla Rete Bibliotecaria, prestito, restituzione e prenotazione (di uno dei 4 milioni e mezzo di libri e dvd presenti nel catalogo) sarà disponibile fino a dicembre al primo piano del centro commerciale, nell’area "Booky Book Lovers". Nel punto prestito ci sarà inoltre la presenza qualificata degli operatori della Cooperativa Abibook, che cureranno ogni sabato un'interessante attività di promozione, letture animate e laboratori tematici, destinata ai più piccoli. Il tutto, senza bisogno di prenotazione, e ovviamente gratis.

