Sasha Grey è sul Lago di Garda: fan a caccia della regina del porno

Sasha Grey a fare Sup nel Lago di Garda, poi a passeggio tra le vie di Salò e tra gli ulivi di Polpenazze. L'attrice e musicista statunitense, leggendaria ex attrice pornografica, ha 'postato' sulla sua pagina Instagram tre diverse foto che la ritraggono durante la sua vacanza benacense.



Tra i tanti fan della pornodiva mondiale è già iniziata la caccia e i commenti non si sprecano: "A pensare che Sasha è qui in Italia, mi viene da svenire", arriva persino a scrivere qualcuno. Mentre l'attrice, immortalata in un vicolo salodiano, non poteva mancare di omaggiare a suo modo Pier Paolo Pasolini e il film "Salò o le 120 giornate di Sodoma". Il commento alla foto, che la ritrae in pantaloncini e magliette nera, è succinto ma quanto mai icastico: "PORCILE #pierpaolopasolini #salò".