Ristorante e barberia, aperitivi e tatuaggi: il primo "multi-locale" del Garda

Al passo coi tempi, come mai fino ad oggi: un esperimento unico sul lago di Garda e dintorni. Un vero “polo multifunzionale” che raccoglie diverse esperienze professionali, tutte uniti nel segno vintage, dell'ecologico, del recupero di prodotti e di tradizioni, dal barbiere alle biciclette, dagli aperitivi al carrello dei bolliti. Questo è “Multi-Project”, il nuovo “multi-locale” inaugurato lunedì sera a Moniga del Garda, in Via Pergola sull'ex Statale, all'interno di uno stabile che una volta era una falegnameria.

Un loft recuperato da quattro anni, il tempo in cui ha preso forma il Recyclage Cafè di Luigi Lecchi, già titolare in passato del bar della Spiaggia d'Oro a Desenzano, del Mattone a Calcinato, del Nautilus a Sirmione (che è ancora aperto, e che ancora gestisce). Tutto all'interno del locale è riciclato, o recuperato: dai vecchi televisori che fanno da soprammobili alla celebre vasca da bagno che accoglie il ghiaccio e le bollicine, e poi sedie e tavoli vintage, banconi e arredi dal sapor memorabilia. Non solo aperitivi e musica dal vivo: da poco più di un anno è anche ristorante, nel segno dei piatti della tradizione (meglio se unti), i citati bolliti, tagli di carne pregiati, birre artigianali e vini a chilometro zero, insomma solo del Garda.