Epidemia di polmonite, nasce un comitato e si pensa alla class action

Mentre l'emergenza sembra rientrare, i cittadini dei comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di polmonite- oltre 700 i casi accertati- si danno da fare per non far spegnere i riflettori sulla vicenda. È stata formalizzata mercoledì sera la nascita del comitato di salute pubblica "La corsa per la Vita" , presieduto dal suo promotore Carmine Piccoli. L'obiettivo principale, ma non l'unico, è quello di arrivare a una verità sulle cause del contagio.

Il sodalizio, nato a Montichiari, è pronto anche a lanciare un'azione legale per chiedere un risarcimento e si è rivolto ad un avvocato - il legale Donatella Menta - per valutare la possibilità di intentare una causa civile cumulativa.

Un'azione legale che potrà essere portata avanti solo dalle persone che sono state contagiate dalla polmonite o dalla legionella e non dal comitato. Si tratta, per ora, solo di una possibilità, ha spiegato l'avvocato. Per valutare la possibilità di una causa civile, e chiedere un risarcimento per la violazione del diritto alla salute, è indispensabile riunire intorno a un tavolo tutte le parti coinvolte: le persone colpite dall'epidemia, i consulenti tecnici e le realtà che sarebbero responsabili.

Tra gli scopi del comitato, che intende collaborare con altre realtà nate nei paesi vicini: "Ottenere dalle pubbliche autorità interventi volti a sottrarre la popolazione dai pesanti impatti dell'inquinamento del territorio o a ridimensionare le sue possibili cause, attraverso l'adozione di prescrizioni, la redazione di protocolli e l'incremento di controlli e vigilanza".

Durante la prima riunione si è parlato anche dei fanghi di defecazione: è stata proposta una raccolta firme per chiedere ad Ats di effettuare alcuni controlli.