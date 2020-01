Mezzo milione di euro, il parco torna nuovo: basket, panchine e passeggiate

Finalmente riaperto il parco Parenzo sud-ovest, zona Chiesanuova: anche la Provincia ha infatti certificato, solo pochi giorni fa, il completamento dei lavori che erano stati avviati dalla metà di ottobre. Il terreno risultava contaminato, nell'ambito del Sin (Sito di interesse nazionale Caffaro: per ripulire la grande area verde (in tutto più di 5.300 metri quadrati) sono stati asportati 50 centimetri di terra, per un totale di 2.650 metri cubi.

Il progetto di bonifica prevedeva infatti la completa sostituzione del terreno contaminato, fino a mezzo metro di profondità: l'area del parco è stata suddivisa in nove maglie, durante gli scavi – per mitigare la produzione di polveri – il luogo dell'intervento è stato recintato con pannelli ciechi alti due metri, e sono stati utilizzati dei vaporizzatori (monitorando anche la qualità dell'aria).

La nuova vita dopo la bonifica

Concluse le delicate operazioni di bonifica, all'interno del parco sono stati realizzati vialetti pedonali in calcestruzzo, con finitura in ghiaietto lavato, illuminati con luci a led. E' stata inoltre costruita una piastra multifunzionale di forma ellittica, con canestri per minibasket e una parta da calcio. Lungo tutto il percorso sono state collocate panchine e tavoli.

Nelle prossime settimane si provvederà, probabilmente, al ripristino della staccionata che è rimasta danneggiata in quanto area di cantiere. L'opera è stata realizzata dall'azienda General Smontaggi, per un costo totale di circa 532.500 euro. Nel bilancio comunale, anche per il 2020, sono già stati inseriti 1,2 milioni per altre opere di bonifica.