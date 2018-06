Splende il sole sul maxi-restyling: il nuovo porto vale quasi 1 milione di euro

Taglio del nastro al solstizio d'estate: in realtà già operativo da qualche giorno, è stato ufficialmente inaugurato giovedì mattina il maxi-restyling del Porto Torchio di Manerba del Garda, un investimento da oltre 770mila euro finanziato in parti uguali (un terzo a testa) da Comune, Autorità di Bacino e Regione Lombardia.

Un progetto di cui si parlava da anni, la firma del protocollo d'intesa risale ancora alla fine del 2015. Ma che adesso finalmente ha visto la luce: i lavori sono durati poco più di sei mesi, al via dallo scorso inverno e conclusi giusto in tempo per l'avvio della stagione estiva.

Un'opera importante: l'intervento ha permesso di allungare di circa 20 metri il molo esistente, ben fissato al fondale (che è instabile e melmoso) con palancole in ferro piantate in profondità, a supporto di una struttura di cemento e ferro e poi ricoperta in porfido.

Anche il molo esistente è stato ritoccato, con la posa di una nuova pavimentazione (sempre in porfido). Non da meno l'intervento sui frangiflutti, potenziati in particolare nella zona di Piazzale Grossi, dove c'è il distributore di benzina.

Porto Torchio adesso potrà ospitare fino a un centinaio di barche, grazie agli 8 nuovi posti realizzati con il nuovo molo. Al servizio del turismo anche i nuovi servizi igienici (costati quasi 100mila euro) ad altissima tecnologia, attrezzati con fasciatoi e utilizzabili anche dai portatori di handicap.