Eccezionale avvistamento: dopo orsi e lupi, rispunta anche la lince

Mentre orsi e lupi continuano ad occupare l'agenda politica del Ministro dell'Ambiente, in Val Lorina sull'Alto Garda rispunta anche la lince.

Da diversi anni l'esemplare B132 si muove sul monte Tombea e sulle montagne al confine tra la provincia di Trento e quella di Brescia. Gli avvistamenti però sono rarissimi (4 in due anni), ed ogni nuova traccia del felino in quei territori conferma sempre più che si tratta di una frequentazione stabile.



Si tratta, al momento, dell'unico esemplare di questa specie di cui vi sia la certezza della presenza in tutta la zona.

Fonte: Trentotoday.it