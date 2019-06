Sul Lago di Garda la carica delle Notti Bianche: 70 date per le feste d'estate

Sono più di settanta in circa tre mesi: e quando sarà luglio e agosto, praticamente una ogni sera. E' la carica delle notti bianche del Basso Garda bresciano, un turbinio di eventi quasi senza sosta che tutti i giorni accompagneranno l'estate delle più note località turistiche, da San Felice a Sirmione, passando per i vari Manerba, Moniga, Padenghe, Desenzano e Rivoltella. Una gustosa selezione di iniziative, nel rispetto della “filosofia” delle notti bianche: e quindi mercatini e shopping, aperitivi ed eventi speciali, concerti e spettacoli, negozi aperti fino a tardi.

Dunque nell'elenco non abbiamo inserito le varie rassegne, i concerti in piazza al porto, i fuochi d'artificio, insomma chi più ne ha più ne metta: fosse stato così, apriti cielo e paginate intere, perché ogni Comune citato poche righe fa è attrezzato con una propria brochure di eventi estivi, decine e decine di pagine e speciali, quindi troppo spazio da riempire, insomma accontentiamoci delle notti bianche che comunque sono tante (e niente male).

Desenzano

Conto alla rovescia: le notti bianche del mercoledì di Desenzano ripartiranno il 3 luglio, con dieci date complessive di cui quattro a luglio, quattro ad agosto e due a settembre. La formula sarà sempre la stessa: mercatini, negozi aperti, punti musica per concerti in contemporanea. Ma con qualche novità, liberamente ispirata all'esperienza “Circus” della scorsa estate.

Alle dieci date desenzanesi si affiancano anche i nove eventi di “Rivoltella Summer Live”, il nuovo format che sostituirà “Rivolt on The Road”. Sarà sempre di giovedì, al via il 27 giugno e poi fino al 29 agosto: musica, teatro, spettacoli per bambini (nella “prima” vanno in scena Hansel e Gretel), e un evento speciale la mattina di Ferragosto, l'ormai tradizionale “Pirlenfest”.

Sirmione

Fa tutto parte del progetto “Sirmione in tutti i sensi”, che fino a dicembre accompagnerà la penisola tra centinaia di eventi, nel periodo estivo davvero uno al giorno. Notti bianche e mercatini saranno concentrati a Colombare: il mercato del venerdì è già partito il 31 maggio scorso, senza sosta fino a settembre per un totale di 15 date. Altro must è la “Notte rosa”: primo appuntamento già in scena il 28 maggio, il prossimo sarà il 28 giugno, poi altre tre date per tutta l'estate, il 30 luglio, il 27 agosto e il 24 settembre.

Valtenesi

A Manerba ripartono i mercatini del martedì con “Shopping sotto le stelle”, un format che è ormai un classico dell'estate gardesana. Il programma prevede ben dodici date, al via dal 25 giugno fino al 10 settembre compreso: di fianco a bancarelle e dehor ci saranno (sempre) tre concerti in tre location differenti, a Montinelle, Solarolo e in Piazza Garibaldi. Si comincia con i live di Renzo, I-Tagliani e bAILando, progetto sociale e musicale dell'Ail di Brescia.

Altro must della stagione, i mercatini del giovedì di Moniga. Dopo qualche anticipazione, la nuova edizione prenderà il via ufficialmente dal 4 luglio: tutti i giovedì, come da tradizione, con stand e bancarelle già allestiti alle 18, e musica dal vivo (alle 21) nell'anfiteatro della piazza. In tutto sono otto date, ultimo appuntamento alla fine di agosto.

In ultimo, ma non per consistenza e importanza, si segnala il gradito ritorno della “Notte Brio” di San Felice, sia nel capoluogo che nella frazione di Portese. A San Felice il primo appuntamento è già andato il 12 giugno scorso, ma ce ne sono altri sei fino al 4 settembre: il prossimo il 26 giugno, poi 10 e 24 luglio, 7 e 21 agosto. A Portese tra poche ore al via: in tutto sei date, le prossime il 3, il 17 e il 31 luglio, il 14 e il 28 agosto (come a San Felice, sempre di mercoledì).

Si segnala infine la “Pizza in Piazza” di Padenghe, primo appuntamento il 25 giugno e poi in replica (da definire) sempre di martedì. Se volete farvi un bel calendario: martedì a Manerba o a Padenghe, mercoledì a Desenzano, San Felice o Portese, giovedì a Moniga o Rivoltella, venerdì a Colombare di Sirmione. Sarà un'estate caldissima.