Sul lago tutti pazzi per Jeremy Wade: che fine ha fatto il mostro del Garda?

Tutti pazzi per Jeremy Wade: il celebre cacciatore di mostri protagonista dell'altrettanto celebre “River Monsters” (in onda prima su Discovery Channel e adesso sulla BBC) per tutta la giornata di mercoledì è stato impegnato con la sua troupe sul lago di Garda, a caccia del fantomatico Bennie, il “mostro” di cui tanto si è parlato negli ultimi anni.

Del mostro ovviamente nessuna traccia, ma Wade invece è stato avvistato eccome: a Sirmione, a Tremosine, a Toscolano Maderno. Proprio da Toscolano è partita la sua “missione” più importante, a bordo della “Capitano Nemo”, la barca dei Deep Explorers di Angelo Modina che già in passato si erano avventurati alla ricerca del “serpentone” gardesano.

In pochi anni è diventato un cult: gadget e magliette, programmi televisivi (italiani e tedeschi), un cortometraggio, infinite pubblicazioni, perfino l'interesse del Cicap di Piero Angela, intervenuto però per smentire ogni fantasia, raccontando di come “per una serie di equivoci i giornali abbiano riportato una versione dei fatti non conforme alla realtà”.

Ma lo spettacolo deve continuare: e così Jeremy Wade e i suoi si sono addentrati nelle acque dell'Isola del Garda di San Felice, dove già da mezzo millennio – come scriveva lo storico Grattarolo – si sarebbero registrate le tracce di qualcosa di grosso, e che faceva molta paura.

E se stavolta Bennie si fosse fatto vedere per davvero? Interrogativo lecito, in attesa che venga trasmessa la nuova stagione (la decima) di “River Monsters”: andrà in onda in primavera, con una puntata tutta italiana. Oltre al lago di Garda infatti, Wade è stato anche sul fiume Po, a caccia di giganteschi siluri.