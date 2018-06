La vacanza bresciana di Diletta Leotta: la sexy-diva ospite in un resort di lusso

Bellezza vista lago, immersa nella quiete del Lefay Resort di Gargnano: una location che non ha bisogno di presentazioni, così come non ne ha bisogno l'ultima ospite vip, la cliccatissima (e seguitissima su Sky, ancora la titolare della “Casa della Serie B”) Diletta Leotta, che si è concessa un po' di relax sul lago di Garda prima del gran finale di una lunga, lunghissima stagione (con tanto di polemiche post Frosinone-Palermo).

Un paio di scatti sul suo profilo Instagram (che conta ben 2 milioni e mezzo di follower) che la inquadrano prima in mezzo al verde, vestito a righe dai colori estivi (e forme bene in vista), sullo sfondo gli ulivi di Navazzo e appena più in basso lo splendore del Garda.

Altro scatto con vista piscina (a sfioro), la foschia e le montagne alle spalle, abitino blu ben sopra il ginocchio, smartphone in mano e un breve, brevissimo saluto ai suoi numerosissimi fan: “Questa sera le semifinali dei playoff le seguo su SkyGo, ci vediamo per il gran finale di stagione”.

Ma Diletta Leotta non è l'unica vip che apprezza le bellezze bresciane. Da qualche giorno a Erbusco è passata anche Chiara Ferragni, un po' di lavoro (per qualche shoot di moda) e certo anche un po' di relax all'Albereta Relais & Chateaux. Anche in questo caso a “parlare” è Instagram: bastano due foto a scatenare i fan, che sono davvero tantissimi (quelli della Ferragni sono 13,2 milioni, manco tutta New York).