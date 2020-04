"Ciao mamma, ci mancherai": morta di Coronavirus la madre dei gemelli Filippini

Bastano le poche, pochissime parole del figlio Emanuele su Instagram a raccontare la tragedia, mentre Antonio per il momento sceglie il silenzio: “Ciao mamma, ci mancherai”. Una fotografia insieme, uno degli ultimi sorrisi: forse uno degli ultimi ricordi felici prima che il virus si portasse via anche lei. La Terry è morta in ospedale, aveva appena compiuto 74 anni: era la mamma dei gemelli Filippini.

Teresa Gotti in Filippini era malata di Coronavirus ormai da tre settimane. Negli ultimi giorni le sue condizioni si sono irrimediabilmente aggravate, e domenica ha esalato il suo ultimo respiro. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia, per Antonio ed Emanuele e per il fratello maggiore Fabio, il padre Beppe che faceva l’artigiano.

I ricordi di un calcio che non c’è più

Per il calcio bresciano è una mazzata tremenda: ora scorrono veloci i ricordi, gli anni ’90 e i 2000, dall’esperienza del Brescia, insieme, alle tante maglie che hanno indossato insieme e quelle con cui si sono scontrati, anche da avversari (Palermo, Livorno, Lazio, Parma solo per citarne alcune). I gemelli Filippini adesso sono entrambi allenatori, Antonio a Livorno ed Emanuele per l’Italia Under 17: proseguono insomma nel solco di una grande passione, il calcio, che non potranno mai abbandonare.

La madre Terry è sempre stata una tifosa sfegatata. Li ha cresciuti a casa, li ha visti crescere sui campi di calcio, non ha mai smesso di seguirli anche quando si sono seduti in panchina. Negli ultimi tempi era diventata un’ospite (quasi) fissa alla trasmissione “Quelli che il calcio”: anche in diretta televisiva trasmetteva tutta la sua sana e genuina brescianità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dolore e cordoglio

La piangono, oltre al marito Giuseppe e ai figli Fabio, Antonio ed Emanuele, anche i nipoti Sara, Martina, Alice, Giorgia, Francesco e Luca. Come da prassi, ai tempi dell’emergenza sanitaria, i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata. Si uniscono al dolore dei familiari anche il presidente Giuseppe Pasini, il Consiglio e tutta la Feralpisalò: “Siamo vicini con profondo cordoglio ad Antonio ed Emanuele, e a tutti i familiari, per la scomparsa dell’amata madre Terry”.